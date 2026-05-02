Conti in salute | avanzo da 4 milioni e bilancio approvato

Il consiglio comunale di Terre del Reno ha approvato il rendiconto di bilancio relativo all’anno 2025. Dopo aver esaminato il documento, la Commissione bilancio ha presentato la sua valutazione, portando alla decisione finale. I conti risultano in saldo positivo, con un avanzo di circa quattro milioni di euro. La seduta si è conclusa con l’approvazione formale del bilancio, che ora passa alla fase successiva per eventuali passaggi ufficiali.

Si tirano le somme. Il consiglio comunale di Terre del Reno ha approvato il rendiconto di bilancio dell’anno 2025, dopo l’illustrazione e la valutazione del documento da parte della Commissione bilancio.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday“Parliamo di un passaggio fondamentale – ha.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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