Conti in salute | avanzo da 4 milioni e bilancio approvato

Da ferraratoday.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consiglio comunale di Terre del Reno ha approvato il rendiconto di bilancio relativo all’anno 2025. Dopo aver esaminato il documento, la Commissione bilancio ha presentato la sua valutazione, portando alla decisione finale. I conti risultano in saldo positivo, con un avanzo di circa quattro milioni di euro. La seduta si è conclusa con l’approvazione formale del bilancio, che ora passa alla fase successiva per eventuali passaggi ufficiali.

Si tirano le somme. Il consiglio comunale di Terre del Reno ha approvato il rendiconto di bilancio dell’anno 2025, dopo l’illustrazione e la valutazione del documento da parte della Commissione bilancio.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday“Parliamo di un passaggio fondamentale – ha.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Treviglio, approvato il rendiconto 2025: avanzo libero di oltre 4 milioni. Conti in salute e investimenti confermati

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Conti in salute: avanzo oltre 1,3 milioni e più soldi a disposizione; Conti in salute: avanzo da 4 milioni e bilancio approvato; I conti della Provincia. Avanzo di 1,8 milioni; Bilancio, l’avanzo è di 4 milioni. Marvelli: Siamo pronti ad investire.

conti in salute avanzoFondazione Cassamarca, conti in salute: avanzo da 2,47 milioni e rilancio consolidatoQuinto bilancio positivo consecutivo e debiti azzerati: dividendi UniCredit e gestione oculata trainano la ripresa. Più risorse a cultura e formazione, confermato il sostegno a Università degli Studi ... trevisotoday.it

conti in salute avanzoI conti della Provincia. Avanzo di 1,8 milioniVia libera dal consiglio, poi l’ok da parte dell’Assemblea dei Sindaci. Conti in salute nonostante i 16 milioni di euro versati allo Stato. . lanazione.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.