Conte prima si prende il punto Champions poi esalta Fabregas | E' come me un predestinato

Dopo il pareggio senza reti contro il Como, l’allenatore del Napoli ha commentato positivamente la prestazione della squadra, sottolineando come abbia fatto un passo importante verso la qualificazione alla Champions League. In un momento successivo, Conte ha elogiato un centrocampista del suo team, paragonandolo a sé stesso e definendolo “un predestinato”. La partita e le dichiarazioni hanno attirato l’attenzione dei media sportivi.

Dopo il pareggio a reti inviolate contro il Como, Antonio Conte applaude il suo Napoli che ha fatto un asso ulteriore verso un posto in Champions. Senza dimenticare gli elogia Fabregas: "Sanguigno come me, un mio simile".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Impresa Atalanta, Percassi si commuove ed esalta Palladino: “Un predestinato, serata straordinaria”La straordinaria partita perfetta dell'Atalanta che ribalta il Dortmund ha esaltato anche l'ad Luca Percassi, visibilmente scosso e commosso nel post... Lancia la moglie dal balcone e poi si suicida a Bisceglie, l’autopsia: “Prima ha provato a strangolarla”Luigi Gentile avrebbe provato a strangolare la moglie, Patrizia Lamanuzzi, prima di lanciarla dal balcone della loro casa a Bisceglie, prima di... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Intervento chirurgico per Giuseppe Conte, mistero sull'operazione annunciata dal leader del M5S; Salis stoppa le primarie: il campo largo cerca un capo vero; Napoli-Cremonese 4-0, azzurri a valanga: notte da Champions; Prima la Champions, poi il futuro: Conte-ADL, si avvicina il momento della verità. Il Napoli è la prima finalista della Supercoppa: Conte si prende la rivincita su Allegri, Milan koIl Napoli è la prima finalista della Supercoppa. La squadra di Antonio Conte ha battuto il Milan a 2-0 a Riad, prendendosi così la rivincita della sconfitta arrivata in campionato. Di Neres e Hojlund ... fanpage.it Antonio #Conte, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d'inizio della gara contro il Como. - facebook.com facebook Napoli, i giorni decisivi di #Conte : prima lo scontro diretto per la #ChampionsLeague contro il Como, poi l'incontro sul futuro con De Laurentiis calciomercato.com/liste/napoli-c… x.com