Conferenza stampa Spalletti pre Juve Como | le dichiarazioni del tecnico bianconero

Da calcionews24.com 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luciano Spalletti ha commentato la sfida tra Juventus e Como, prevista domani alle 15 allo Stadium, spiegando le strategie della squadra. Il tecnico bianconero analizza le priorità e le motivazioni dei suoi giocatori in vista di un incontro cruciale. La conferenza stampa si svolge oggi alle 16, pochi minuti prima della rifinitura. Spalletti sottolinea l’importanza di mantenere concentrazione e determinazione, consapevole delle esigenze della squadra in questa fase della stagione.

Calciomercato Juve, spunta l’idea Carnesecchi! E’ lui il prescelto per la porta: l’Atalanta fissa il prezzo. Le ultime Neymar apre all’ipotesi ritiro: «Può darsi che a dicembre.». Annuncio del brasiliano che spiazza tutti i tifosi, ecco cosa ha detto! Juventus, un senatore al passo d’addio: potrebbe lasciare i bianconeri in estate! Svelata la sua prossima destinazione Leao a CBS svela il clamoroso retroscena: «Mi voleva l’Inter, ma dopo la chiamata di Maldini.Vi racconto cosa successe» Squalifica Kalulu, i bianconeri chiedono la ‘grazia’ per riavere il difensore contro il Como! Ecco cosa sta succedendo Conferenza stampa De Rossi alla vigilia di Genoa Torino: «Partita importante contro una squadra forte.🔗 Leggi su Calcionews24.com

conferenza stampa spalletti pre juve como le dichiarazioni del tecnico bianconero
© Calcionews24.com - Conferenza stampa Spalletti pre Juve Como: le dichiarazioni del tecnico bianconero

Leggi anche: Conferenza stampa Spalletti pre Juve Udinese: le dichiarazioni LIVE del tecnico bianconero

Leggi anche: Conferenza stampa Spalletti pre Juve Cremonese LIVE: le dichiarazioni del tecnico bianconero

La conferenza stampa di presentazione del tecnico Raffaele Palladino

Video La conferenza stampa di presentazione del tecnico Raffaele Palladino
Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Spalletti, la conferenza stampa pre-partita in Diretta Streaming | DAZN IT; Spalletti, niente conferenza stampa prima di Inter-Juve: al suo posto Locatelli; Juventus, niente conferenza della vigilia per Spalletti: ecco perché; Kalulu-Bastoni, la risposta di Spalletti a Chivu in conferenza pre Galatasaray. Video.

conferenza stampa spalletti preIl tabellone della Champions: terminata l'andata dei playoffDopo il pesante ko in Champions, la Juventus riparte dal campionato: alla vigilia della partita contro il Como (in programma sabato alle 15), Luciano Spalletti interviene in conferenza stampa. Qui le ... sport.sky.it

conferenza stampa spalletti preSpalletti, diretta conferenza Juve-Como: le dichiarazioni in tempo realeIl tecnico della Juve parlerà in conferenza stampa alle ore 16. Qui su Tuttosport la diretta testuale delle sue dichiarazioni. tuttosport.com