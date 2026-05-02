Il tecnico del Parma ha partecipato a una conferenza stampa per presentare la partita in programma domani a San Siro. Ha dichiarato che la squadra è pronta e desiderosa di offrire una buona prestazione. Ha inoltre sottolineato l’importanza di Chivu nel progetto della squadra, ritenendolo un elemento determinante per il cammino della formazione. La sfida si avvicina e si attendono novità sulla formazione e le strategie dei giocatori.

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© Calcionews24.com - Conferenza stampa Cuesta: «Siamo pronti e vogliamo fare una grande prestazione. Chivu determinante per il nostro percorso»

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Temi più discussi: Cuesta: Vittoria per la salvezza, ma l’obiettivo è anche far crescere la squadra; Cuesta: Pellegrino è a disposizione, non so ancora chi giocherà in porta! Su Valenti, Delprato e Ndiaye…; Cuesta scherza: Chi gioca? Non lo so; Cuesta: Felice per la città e i tifosi. Delprato: Il gruppo più unito di sempre.

Parma, Cuesta: La squadra è consapevole della sfida di domaniLa squadra è consapevole della sfida di domani e dell'importanza di essere al 100%. Siamo pronti per lavorare al meglio. Ci è piaciuto essere al fianco dei nostri tifosi e di vedere l'entusiasmo. fantacalcio.it

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