Oggi, sabato 2 maggio, alle ore 16.00 italiane, si gioca la semifinale della Champions League di volley femminile tra Conegliano e VakifBank Istanbul. La partita si svolge in Italia e verrà trasmessa in diretta streaming. I tifosi potranno seguire l'incontro attraverso diverse piattaforme televisive e online, con le due squadre pronte a contendersi un passaggio alla finale.

Oggi sabato 2 maggio (alle ore 16.00 italiane) Conegliano affronterà il VakifBank Istanbul nella semifinale della Champions League 2026 di volley femminile. Le Campionesse d’Europa scenderanno in campo alla Ülker Sports and Event Hall di Istanbul per difendere il titolo continentale conquistato lo scorso anno: la corazzata veneta, fresca di ottavo scudetto consecutivo, se la dovrà vedere contro la quotatissima formazione turca allenata da coach Giovanni Guidetti, che sarà sostenuta dal pubblico locale. Le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno tutte le carte in regola per superare le Campionesse di Turchia (hanno conquistato il titolo regolando il Fenerbahce di Alessia Orro nell’atto conclusivo), ma si preannuncia un confronto particolarmente acceso, equilibrato, avvincente e appassionante.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Conegliano-VakifBank Istanbul oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming

Notizie correlate

Leggi anche: Su che canale vedere in tv Conegliano-VakifBank Istanbul, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Milano-VakifBank Istanbul oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streamingLa Champions League femminile entra nel vivo e per la Numia Vero Volley Milano arriva uno degli incroci più prestigiosi e impegnativi della stagione.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Dove vedere in tv Conegliano-VakifBank Istanbul, Champions League volley femminile 2026: orario semifinale e streaming; Semifinale | Vak?fBank Istanbul - A. Carraro Imoco Conegliano in Diretta Streaming | DAZN IT; VakifBank-Conegliano: cosa bisogna sapere sulla 1ª semifinale di Champions; Tra la Serie A e il tetto d’Europa c’è ancora la Turchia: Conegliano e Scandicci di scena a Istanbul per la Final Four di CEV Champions League.

La sfida infinita: Conegliano e VakifBank faccia a faccia per la finaleLa semifinale della Final Four di Champions League femminile 2026 mette di fronte due autentiche corazzate del volley europeo: Conegliano e VakifBank ... oasport.it

Dove vedere in tv Conegliano-VakifBank e Scandicci-Eczacibasi, Champions League volley femminile 2026: orari semifinali e streamingLa Final Four della Champions League 2026 di volley femminile si disputerà nel weekend del 2-3 maggio alla Ülker Sports and Event Hall di Istanbul. La ... oasport.it

GAMEDAY . CONEGLIANO vs Vakifbank ISTANBUL Semifinal TUR 17:00 | ITA 16:00 Ülker Sports and Event Hall - Istanbul Live on Sky Sport and DAZN (subscription required) #ImocoVolley #Gameday #pro - facebook.com facebook

Your team needs an ACE serve Who’s it going to be FINAL FOUR | 2 May VakifBank ISTANBUL vs A. Carraro Prosecco DOC CONEGLIANO 16:00 CET | 17:00 | 11:00 | 10:00 EST Eczacibasi Dynavit ISTANBUL vs Savino Del Bene SCAN x.com