Conegliano beffa clamorosa in Champions | avanti 2-0 si fa ribaltare dal Vakifbank Ora Scandicci

Nel match di semifinale della Champions femminile, la squadra di Conegliano ha vinto i primi due set contro il Vakifbank, ma poi ha subito una serie di punti che hanno portato alla loro sconfitta. La squadra turca è riuscita a recuperare e a ribaltare il risultato, portando a casa la vittoria. Ora si attende la sfida tra Scandicci e Vakifbank per la finale della competizione.

Giornata di semifinali nella Champions femminile di volley. La prima è una clamorosa beffa per Conegliano, avanti di due set contro il Vakifbank ma incapace di chiudere col match point. Poi il crollo e la festa delle turche. Ora in campo Eczacibasi-Scandicci. Conegliano ha assaporato la terza finale di Champions consecutiva prima di crollare al tie break. Avanti 2-0 nei set, le venete hanno sciupato quattro match point nel terzo set prima di crollare alla distanza fino al 15-11 del 5° set. Nella Final Four di Istanbul le campionesse d’Italia per quasi tre set sono riuscite a contenere la forza delle turche ma la rincorsa al quarto titolo europeo (2021, 2024-2025 i precedenti successi) si è fermata davanti alla prestazione di Markova e Boskovic (65 punti in due).🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Conegliano, beffa clamorosa in Champions: avanti 2-0 si fa ribaltare dal Vakifbank. Ora Scandicci Notizie correlate Dove vedere in tv Conegliano-VakifBank e Scandicci-Eczacibasi, Champions League volley femminile 2026: orari semifinali e streamingLa Final Four della Champions League 2026 di volley femminile si disputerà nel weekend del 2-3 maggio alla Ülker Sports and Event Hall di Istanbul. LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul 2-2, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: turche avanti al cambio campo del tie-break, 7-8CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-ECZACIBASI DALLE 19. Aggiornamenti e dibattiti Conegliano, beffa clamorosa in Champions: avanti 2-0 si fa ribaltare dal Vakifbank. Ora ScandicciSemifinali della massima competizione continentale. Le venete vincono i primi due set prima di crollare sotto i colpi delle turche. In campo ora le toscane contro l'Eczacibasi ... gazzetta.it Pallavolo: Conegliano ko 3-1, impresa di Scandicci campione del mondo per clubll 2025 della pallavolo italiana si chiude con un altro trionfo mondiale. Dopo il successo sia maschile che femminile prima in Champions League (con Perugia e Conegliano) e il trionfo Mondiale delle ... ansa.it