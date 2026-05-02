Il concertone del Primo maggio si presenta ormai come una manifestazione che ricorda il passato del Festivalbar, con un tono che alcuni definiscono patetico. Negli ultimi anni, la kermesse ha subito variazioni che hanno portato a confronti con eventi musicali di altro tempo. La manifestazione si svolge tradizionalmente in una giornata dedicata ai lavoratori, attirando diverse fasce di pubblico e coinvolgendo vari artisti.

Il concertone del Primo maggio somiglia sempre di più al defunto Festivalbar. Degno specchio di quale fine abbiano fatto la sinistra italiana, i sindacati e il mondo del lavoro in generale. Appassionato di geopolitica e politica nazionale. Per contatti e collaborazioni: [email protected] Mostra altri articoli Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti. Il presente Blog riporta il parere personale sui principali fatti di politica, attualità e altri argomenti del sociologo e copywriter Luca Scialò.🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - Concertone del Primo maggio, tra Festivalbar e un patetico Pelù

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