Comunali il Pd con Battaglia tra valori risultati e strali per chi ha cambiato casacca
Oggi in piazza Camagna, i candidati del Partito Democratico a sostegno di Mimmo Battaglia si sono presentati alla cittadinanza. La loro presenza ha attirato l’attenzione di alcuni cittadini e ha dato spazio a confronti sui temi locali e sulla candidatura. La manifestazione si è svolta senza incidenti, con una partecipazione che ha coinvolto diverse fasce della comunità. La campagna elettorale continua con incontri e iniziative pubbliche in vari quartieri.
I candidati del Pd a sostegno di Mimmo Battaglia si sono presentati oggi ai cittadini in piazza Camagna. Al tavolo, insieme al candidato sindaco del centrosinistra, erano presenti il senatore e segretario regionale del Pd Nicola Irto, il segretario provinciale Giuseppe Panetta, la segretaria.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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