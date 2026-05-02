Comunali il Pd con Battaglia tra valori risultati e strali per chi ha cambiato casacca

Oggi in piazza Camagna, i candidati del Partito Democratico a sostegno di Mimmo Battaglia si sono presentati alla cittadinanza. La loro presenza ha attirato l’attenzione di alcuni cittadini e ha dato spazio a confronti sui temi locali e sulla candidatura. La manifestazione si è svolta senza incidenti, con una partecipazione che ha coinvolto diverse fasce della comunità. La campagna elettorale continua con incontri e iniziative pubbliche in vari quartieri.