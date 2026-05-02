Nel match tra Como e Napoli giocato al Sinigaglia, nessuna rete è stata segnata. La partita si è conclusa senza gol, con occasioni fallite da entrambe le squadre e pali colpiti, che hanno impedito di cambiare il risultato. La sfida si è mantenuta equilibrata, senza che nessuna delle due formazioni riuscisse a trovare la rete decisiva.

Inter News 24 Como Napoli, al Sinigaglia regna l’equilibrio tra lariani e azzurri: pali e occasioni sprecate inchiodano il risultato. Si chiude con un pareggio a reti bianche il confronto tra Como e Napoli, un match vibrante e ricco di ribaltamenti di fronte che però non ha visto nessuna delle due compagini trovare la via della rete. Una partita gradevole, con «occasioni da ambo le parti», dove la scarsa precisione sotto porta e alcuni interventi difensivi provvidenziali hanno mantenuto il punteggio bloccato sullo 0-0 fino al triplice fischio finale. Como Napoli, Baturina e Diao graziano gli azzurri, Politano si ferma sul legno. L’avvio di gara è stato tutto di marca lariana.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Como Napoli senza gol: il resoconto della sfida tra Fabregas e Conte

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