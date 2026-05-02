Mancano poche ore all’inizio della partita tra Como e Napoli, con calcio d’inizio alle 18. La formazione ufficiale dei partenopei include Beukema, l’unica novità rispetto alle scelte precedenti di mister Conte. La sfida si svolge allo stadio della squadra lombarda, in un match che potrebbe confermare il secondo posto del Napoli in classifica o favorire il Como nella corsa alla qualificazione in Champions League.

Manca sempre meno al fischio d’inizio delle 18 per Como-Napoli. Questo match servirà a consolidare il nostro secondo posto o darà una spinta decisiva al Como verso la Champions, magari proprio a discapito della Juve? Lo scopriremo presto. Intanto, ecco le formazioni ufficiali. Ecco le scelte di Cesc Fabregas: COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, Diego Carlos, Valle; da Cunha, Perrone; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. Questo, invece, l’undici scelto da Antonio Conte: NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, McTominay, Lobotka, Gutiérrez; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. L'articolo Como-Napoli, formazioni ufficiali: c’è Beukema.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Como-Napoli, formazioni ufficiali: c’è Beukema. È l’unica novità di Conte

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