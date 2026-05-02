Como-Napoli 0-0 a breve Conte in conferenza

Dopo il match tra Como e Napoli terminato 0-0, l’allenatore del Napoli ha incontrato i giornalisti per rispondere alle domande sulla partita. La gara si è conclusa senza reti, e l’allenatore ha parlato ai media poco dopo il fischio finale. A breve sarà disponibile anche la conferenza stampa ufficiale.

L'allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha risposto alle domande dei giornalisti al termine della sfida pareggiata contro il Como per 0-0. L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha risposto alle domande dei giornalisti al termine della sfida pareggiata contro il Como per 0-0. Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli. Napolista - Ne scrive Repubblica. Il dirigente, addetto ai rapporti con gli arbitri, è Giorgio Schenone che il quotidiano descrive come uno dei guardalinee preferiti da Rocchi quando arbitrava Napolista - Le intercettazioni ci sono eccome.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Como-Napoli 0-0, a breve Conte in conferenza Juventus STELLARE, Napoli KO: Juventus-Napoli 3-0 | Serie A Enilive | DAZN Highlights Notizie correlate Napoli-Como 1-1 (6-7), a breve Conte in conferenzaNapoli's Italian coach Antonio Conte looks on before the Italian Serie A football match between Juventus and Napoli at the Allianz Stadium in Turin... Verona-Napoli 1-2, a breve Conte in conferenzaNapoli's Italian coach Antonio Conte looks on before the Italian Serie A football match between Juventus and Napoli at the Allianz Stadium in Turin... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Como-Napoli pronostico risultato IA 35ª giornata Serie A; Il Napoli e la bestia nera Como: una vittoria in 4 partite, l'eliminazione dalla Coppa Italia, 24 anni fa l'ultimo successo al Sinigaglia; Como–Napoli, le formazioni ufficiali; Como-Napoli Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie. LIVE Como-Napoli 0-0 Serie A 2025/2026: Da Cunha Esce, Sergi Roberto EntraSerie A 2025/2026, 35a giornata. Cronaca minuto per minuto di Como-Napoli: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Como-Napoli LIVE, 0-0 in diretta della partita di Serie A: Diao e Alisson vicini al golLa diretta live di Como-Napoli di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Serie A, Como-Napoli 0-0: gli azzurri salvati da Milinkovic-Savic, Politano colpisce un palo Stadio Sinigaglia Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/05/calcio-serie-a-giornata-35-campionato-inter-napoli-mil - facebook.com facebook Serie A, in campo alle 18 Como-Napoli. DIRETTA #ANSA x.com