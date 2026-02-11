napoli como 1 1 6 7 a breve conte in conferenza

Dopo la partita di Coppa Italia tra Napoli e Como finita 1-1, l’allenatore azzurro Antonio Conte ha preso la parola in conferenza stampa. Ha commentato la prestazione della squadra, dicendo che ci sono aspetti da migliorare ma anche segnali positivi. La partita si è decisa ai rigori, con il Napoli che ha perso 6-7. Ora Conte si prepara a parlare più approfonditamente dei prossimi impegni del team.

Napoli's Italian coach Antonio Conte looks on before the Italian Serie A football match between Juventus and Napoli at the Allianz Stadium in Turin on January 25, 2026. (Photo by MARCO BERTORELLO AFP) Il ds del Napoli a Sport Mediaset: "In campionato siamo in linea con i nostri obiettivi, abbiamo vinto la Supercoppa, abbiamo un grande gruppo e un allenatore vero" Cassano: “Il Napoli è squadra solo grazie al suo allenatore. Conte in un modo o nell’altro terrà la barca dritta” A Viva el Futbol: "il Napoli, ovviamente, darà ancora fastidio. Io sono convinto che arriverà anche davanti al Milan" A Viva el Futbol: "Però il Napoli ha vinto e questo è un grande segnale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

