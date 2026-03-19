Comicon 2026 | le candidature ai premi del Palmarès

Sono state rese note le candidature ai Premi del Palmarès 2026, in vista del Comicon che si svolgerà nel 2026. La cerimonia di premiazione è programmata per sabato 2 giugno. Le nomination riguardano diverse categorie e sono state annunciate ufficialmente nelle ultime settimane. I vincitori verranno annunciati durante l’evento, che si terrà tra qualche mese.

Annunciate le candidature ai Premi del Palmarès 2026 per il Comicon 2026. La cerimonia di premiazione si terrà sabato 2 giugno. COMICON annuncia le candidature ai Premi del Palmarès 2026. Dieci le categorie competitive divise tra i Premi Micheluzzi, che ricompensano le opere italiane, e i Premi COMICON, dedicati alle opere internazionali. Little Nemo in Slumberland (1905-1911), Winsor McCay; trad. Pier Luigi Gaspa (Edizioni NPE) La mano verde e altri racconti, Nicole Claveloux e Édith Zha; trad. Boris Battaglia (Eris Edizioni) Il mondo delle fessure rotonde, Shigeru Mizuki; trad. Vincenzo Filosa (Canicola Edizioni) Penguin Gohan, Shigesato Itoi e Teruhiko Yumura; trad. 🔗 Leggi su 2anews.it

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