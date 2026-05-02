Achille ha ricevuto una diagnosi tardiva che gli provoca dolore, portando Martina a modificare il suo ruolo. La scoperta ha avuto un impatto sulla loro relazione e sulla gestione delle crisi che avevano rischiato di separarli. La situazione ha suscitato attenzione e richiama l’attenzione sui tempi e le modalità di diagnosi in casi simili. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di sfide personali e di relazioni familiari.

?? Cosa scoprirai Come hanno superato le crisi che hanno rischiato di separarli? Perché la diagnosi di Achille ha cambiato il ruolo di Martina? Cosa ha provato Billy durante l'episodio del TSO in ospedale? Come ha influenzato la terapia il nuovo percorso professionale di Achille??? In Breve Diagnosi ADHD ricevuta da Achille circa quattro anni fa tramite una dottoressa specializzata. Billy Costacurta affronta difficoltà emotive dopo il TSO subito dal figlio in ospedale. Achille si prepara per .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Colombari: “La diagnosi di Achille è arrivata tardi, mi fa male

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