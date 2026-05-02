Città della Speranza da CCMotorday 8mila euro per la ricerca pediatrica

Sabato 2 maggio, all’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza, è stato presentato un contributo di 8.000 euro proveniente da CCMotorday destinato alla ricerca sulle malattie oncoematologiche pediatriche. La donazione permette l’acquisto di una nuova strumentazione scientifica che supporterà le attività di studio e diagnosi in campo pediatrico. L’evento si è svolto all’interno della struttura dedicata alla ricerca clinica e scientifica.

Una nuova strumentazione per sostenere la ricerca contro le malattie oncoematologiche pediatriche. Questa mattina, sabato 2 maggio, all’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza, l’A.R.C. CCMotorday, associazione ricreativa e culturale formata da appartenenti all’Arma dei Carabinieri e.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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