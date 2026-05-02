Cina squadra di vigili-robot dirige il traffico durante le feste dell' 1 maggio

Durante le festività dell’1 maggio a Hangzhou, in Cina, sono stati impiegati 15 vigili-robot, tutti umanoidi, per gestire il traffico cittadino. Questi robot sono stati distribuiti in diverse zone della città e operano in sostituzione o supporto ai vigili urbani umani, al fine di facilitare la circolazione durante il periodo di festa. La presenza dei robot è rimasta attiva per tutti e cinque i giorni di durata delle celebrazioni.

Vigili urbani che dirigono il traffico a Hangzhou, in Cina. A partite da venerdì primo maggio sono stati dispiegati in tutta la città 15 umanoidi per agevolare il lavoro durante i cinque giorni di festa. Essendo la prima squadra di robot dedicata alla gestione del traffico del Paese, questa speciale “forza di polizia” mira ad alleggerire la pressione sugli agenti umani migliorando al contempo l’esperienza di milioni di cittadini e vacanzieri. I pedoni che si avvicinano ai robot possono interagire con essi tramite una semplice interfaccia touch-screen. Dotati di algoritmi di riconoscimento visivo ad alte prestazioni, i robot sono in grado di identificare le violazioni del codice della strada più comuni.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cina, squadra di vigili-robot dirige il traffico durante le feste dell'1 maggio Cina, squadra di vigili-robot dirige il traffico durante le feste dell'1 maggio Notizie correlate L’appello dell’assessore Nicolò: “Donate il sangue, durante le feste c'è più bisogno”L’assessore alla Sanità Massimo Nicolò ha lanciato un appello in vista delle festività pasquali, periodo in cui si registra tradizionalmente un calo... Leggi anche: Robot fuori controllo schiaffeggia un bambino durante un’esibizione: il video dell’incidente Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Aeroporto Marco Polo, atterra il primo volo diretto Shanghai-Venezia di China Eastern airlines. Cina, squadra di vigili-robot dirige il traffico durante le feste dell'1 maggio(LaPresse) Vigili urbani che dirigono il traffico a Hangzhou, in Cina. A partite da venerdì primo maggio sono stati dispiegati in tutta la città 15 umanoidi per agevolare ... ilmattino.it Cina, a Hangzhou il traffico lo dirigono i robot: la prima polizia umanoide in stradaSi tratta della prima squadra di robot dedicata alla gestione del traffico del Paese. Questa speciale forza di polizia mira ad alleggerire la pressione sugli agenti umani migliorando al contempo l'e ... tg.la7.it