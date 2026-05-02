Cina jacaranda in fiore a Xichang | la città si trasforma in un mare fiabesco blu-viola

A Xichang, nella provincia del Sichuan, la fioritura dei jacaranda ha trasformato la città in un paesaggio colorato con alberi che si riempiono di fiori blu-viola. La stagione ha portato un notevole incremento di visitatori, attratti dai filari di alberi in piena fioritura e dai panorami suggestivi che creano un’atmosfera unica nel suo genere. La città si prepara ad accogliere turisti e appassionati di fotografia, grazie a questa esplosione di colori naturali.

La città di Xichang, nella provincia del Sichuan, nel sud-ovest della Cina, ha dato vita a un nuovo scenario culturale e turistico all’insegna dei fiori, grazie agli oltre 50.000 alberi di jacaranda che hanno raggiunto il pieno splendore durante le festività del Primo Maggio. Milioni di visitatori sono stati attirati a Xichang approfittando delle feste. Gli alberi di jacaranda hanno trasformata in un mare fiabesco di fiori blu-viola una strada lunga quasi un km. Lavoro, Schlein: "Stop contratti precari. Vogliamo fare un accordo con imprese e sindacati" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cina, jacaranda in fiore a Xichang: la città si trasforma in un mare fiabesco blu-viola Notizie correlate Torna la mostra del fiore Florviva: il porto turistico si trasforma in un grande giardinoDal 1° al 3 maggio 2026, al porto turistico la 48esima edizione della storica mostra del fiore Florviva. Cortona in Fiore, tre giorni tra colori e profumi: il centro storico si trasformaCortona si prepara ad accogliere migliaia di fiori e visitatori con “Cortona in Fiore”, la manifestazione dedicata al florovivaismo che animerà il...