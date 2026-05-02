In Cina si trova un complesso di formazioni rocciose modellate dall'azione del mare nel corso di circa 270 milioni di anni. Queste strutture sono scolpite in modo tale da sembrare un vero e proprio labirinto di pietre, che si estende lungo la costa. Tra le numerose leggende locali, una narrazione racconta di una ragazza trasformata in pietra, legata ai misteri che avvolgono questa particolare area naturale.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il mare a creare una foresta di roccia?. Quale leggenda spiega la trasformazione della ragazza in pietra?. Dove si trovano le formazioni rocciose meno affollate dal turismo?. Come si raggiunge Shilin partendo dalla città di Kunming?.? In Breve Area carsica di 350 chilometri quadrati nella contea di Shilin.. Etnia Yi e popolo Sani custodiscono leggende come quella di Ashima.. Festival delle Torce si svolge tra fine luglio e inizio agosto.. Shilin dista circa 90 chilometri dalla città di Kunming.. Centinaia di pinnacoli calcarei emergono dal suolo della contea di Shilin nel sud-ovest della Cina, creando un labirinto minerale riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità dal 2007.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cina: il labirinto di roccia scolpito dal mare in 270 milioni di anni

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