Vignanello | ex night club di 1000mq diventa centro per migranti

Il 23 aprile, un ex night club di circa 1000 metri quadrati a Vignanello è stato occupato da un gruppo di migranti. Il sindaco ha annunciato che ha chiesto alla prefettura di effettuare controlli per verificare le condizioni di sicurezza e igiene nell’edificio. La questione ha suscitato attenzione tra i residenti e le autorità locali, che si sono confrontate sulle modalità di gestione della situazione.

? Cosa sapere Ex night club di 1000mq a Vignanello occupato da migranti il 23 aprile.. Il sindaco Grattarola richiede controlli prefettizi per garantire sicurezza e igiene a Centignano.. Il sindaco Federico Grattarola ha annunciato che l’amministrazione di Vignanello monitorerà con estrema fermezza la trasformazione di un noto locale notturno in località Centignano in un centro per immigrati, dopo che l’ente ha scoperto l’allocazione di cittadini stranieri giovedì 23 aprile. La struttura, situata lungo la strada provinciale Sant’Eutizio, rappresenta un pezzo di storia della provincia laziale, essendo rimasta operativa come night club per circa 40 anni e diventando un punto di riferimento per il divertimento non solo nel territorio locale ma in tutto il Centro Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vignanello: ex night club di 1000mq diventa centro per migranti Notizie correlate Leggi anche: Un centro per migranti nello storico night club di Vignanello Sequestrato night club al centro di Roma: materiali infiammabili e uscite d’emergenza insufficientiEscopazzo in centro è stato sequestrato per gravi carenze di sicurezza e igienico-sanitarie. Altri aggiornamenti Si parla di: Un centro per migranti nello storico night club di Vignanello; Profughi nell’ex night, il Comune di Vignanello non era informato.