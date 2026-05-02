A Ancona si apre oggi la Fiera di San Ciriaco, con 456 stand disposti lungo il percorso da mare a mare. L’area del centro è stata messa sotto controllo con misure di sicurezza rafforzate, mentre le bancarelle iniziano a essere prese d’assalto da visitatori. L’evento, che durerà fino a lunedì, rappresenta una delle principali occasioni di incontro e shopping per la città.

ANCONA L’evento dell’anno per buona parte degli anconetani. Parte ufficialmente oggi il serpentone di bancarelle (456, sei in più rispetto al 2025) che fino a lunedì animeranno la Fiera di San Ciriaco. Una kermesse inedita quest’anno, che andrà da mare a mare con le bancarelle dislocate tra il viale della Vittoria e via XXIX Settembre. Ieri sera la preview, con l’inaugurazione dello street food ai lati e nel canalone di piazza Cavour e il primo dj set previsto in cartellone. Sono 29 le postazioni riservate al “cibo da strada”. Come ogni anno, non mancherà il nodo-viabilità. Il piano del traffico e della sosta è stato stravolto dagli uffici comunali.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - C?è la Fiera di San Ciriaco, 456 stand da mare a mare: centro blindato ad Ancona ed è subito assalto alle bancarelle VIDEO

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