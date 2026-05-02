Catania arrestati tre uomini | rubati 500 chili di agrumi a Mineo

Tre uomini sono stati arrestati a Catania con l'accusa di aver rubato circa 500 chili di agrumi da un campo a Mineo. Secondo le ricostruzioni, sono entrati nel terreno senza forzare il cancello e hanno utilizzato un metodo rapido per raccogliere i frutti. Gli investigatori hanno individuato e fermato i sospetti nel corso delle indagini, che proseguono per chiarire i dettagli dell'episodio.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto a entrare senza forzare il cancello?. Quale metodo insolito hanno usato per raccogliere i frutti velocemente?. Chi sono i tre uomini arrestati nella contrada Mezza Buccera?. Dove avrebbero rivenduto i 500 chili di arance rubate?.? In Breve Tre uomini di 63, 44 e 30 anni legati da parentela arrestati.. Utilizzo di cammisedde per raccogliere 500 chili di arance tra i filari.. Piano prevedeva rivendita del bottino rubato nelle strade di Catania.. Danni alle piante causati dal danneggiamento delle ramificazioni durante il furto.. I carabinieri hanno arrestato tre uomini di Catania in contrada Mezza Buccera, dove i sospettati avevano sottratto 500 chili di agrumi da un fondo agricolo della zona di Mineo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catania, arrestati tre uomini: rubati 500 chili di agrumi a Mineo Notizie correlate I ladri prendono di mira l'impianto fotovoltaico di un'azienda agricola: rubati 1.500 chili di rameUn grosso furto di rame è avvenuto nei giorni scorsi in un'azienda agricola di Noceto. Leggi anche: Maxi sequestro di droga a Catania: intercettati oltre 90 chili di cocaina, arrestati due catanesi Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Dalla cocaina alla marijuana, arrestati tre uomini a Catania; Arrestati tre razziatori trasfertisti di Catania nel Calatino: recuperate 500 kg di arance; Blitz in Posta, rapinatori entrano con la pistola spianata (e rubano 80mila euro): tre arresti; Genova, accoltellamento di via Rela: arrestati tre egiziani per tentato omicidio. Furto di arance a Mineo, arrestati tre catanesi, ne avevano rubate 500 chiliTre uomini di Catania hanno individuato un fondo agricolo nell’area di Mineo per approvvigionarsi di agrumi a costo zero, con l’intento di rivenderli successivamente per le strade della propria città. blogsicilia.it Mineo, rubano 500 chili di arance con la tecnica delle cammisedde: arrestati tre trasfertistiAvevano preso di mira un fondo agricolo per raccogliere arance da rivendere, ma sono stati sorpresi e arrestati dai Carabinieri. Tre uomini, di 63, 44 e 30 ... catania.gds.it La vittoria in extremis sul Monza vale al Mantova la permanenza in Serie B e il riscatto a titolo definitivo di Alessio Castellini. Un’operazione di mercato che premia la strategia del Catania FC con una plusvalenza dal valore di 700 mila euro. - facebook.com facebook