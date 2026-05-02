A Castelfranco, circa 500 cittadini hanno partecipato a un progetto civico promosso da un rappresentante locale. Il piano prevede modifiche ai servizi ospedalieri e sanitari presenti in città. Sono stati presentati sette pilastri che costituiscono le linee guida del progetto, senza specificarne i contenuti dettagliati. La discussione ha coinvolto cittadini interessati alle future innovazioni nei servizi pubblici della zona.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i servizi ospedalieri e sanitari di Castelfranco?. Quali sono i sette pilastri del piano proposto da Manente?. Chi sono i candidati che vogliono svincolare la città dai partiti?. Come verranno garantiti i nuovi spazi per giovani e anziani?.? In Breve Barbara Concolato, Andrea Pauletto e Graziella Andreatta propongono un modello politico indipendente.. Davide Brusatin e Annalisa Torresin puntano su sanità e accessibilità per disabili.. Sneder Scotton e Gina Munaro promuovono servizi per anziani e reti sociali locali.. Elena Quarello e Anna Brusatin propongono nuovi spazi e servizi per le generazioni giovani.....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castelfranco, 500 cittadini per il progetto civico di Manente

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