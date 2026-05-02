Un’analisi condotta su un campione di quattro milioni di lavoratori in Italia rivela che circa la metà ha visto diminuire il proprio potere d’acquisto negli ultimi anni. Questa situazione ha portato a difficoltà nel trovare case in affitto e a poche opportunità per i figli di accedere a un alloggio adeguato. I salari stabili e il costo della vita più elevato sono i principali fattori che incidono su questa realtà.

Partiamo da un dato: lo stipendio della metà dei lavoratori italiani (il 51%) è cresciuto meno dell’inflazione tra il 2019 e il 2024. Significa che i cittadini hanno perso potere d’acquisto, a causa dei rincari e dei salari che non sono aumentati allo stesso modo. Gli effetti si riflettono su ampie fasce della popolazione: non tutti possono permettersi spese educative o sportive per i figli, mentre sul fronte abitativo la condizione di chi vive in affitto è economicamente più fragile. Il periodo preso in esame nel rapporto Iref Acli integra la pandemia e, in teoria, il periodo di ripresa successivo. L’analisi si basa su un campione di circa 4 milioni di 730, prendendo prende in esame sei anni fiscali (appunto, dal 2019 al 2024).🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Case in affitto e poche opportunità per i figli: le conseguenze dei salari fermi in Italia

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