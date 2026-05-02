Carlo Petroccione nuovo direttore al Centro Grandi Ustioni del Cardarelli

Il Comune di Fontanarosa ha annunciato la nomina di Carlo Petroccione come nuovo direttore di Struttura Complessa presso il Centro Grandi Ustioni e Chirurgia Plastica Ricostruttiva dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo. Petroccione, originario del paese, assume questa posizione in un centro specializzato in trattamento di grandi ustioni. La notizia è stata comunicata ufficialmente dall’amministrazione comunale.

Il Comune di Fontanarosa, piccolo centro dell'Irpinia, ha reso pubblico il proprio orgoglio per il traguardo raggiunto dal concittadino Carlo Petroccione, nominato Direttore di Struttura Complessa del Centro Grandi Ustioni e Chirurgia Plastica Ricostruttiva dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Ustioni a Pasquetta, l’appello del Cardarelli: non usate l’alcool etilico alle grigliateIl video sui social del comico Vincenzo Comunale: "Spesso si pensa di fare prima per accendere la brace, è una stupidaggine, finite all'ospedale"... Bambina ustionata da acqua bollente a Vittoria: corsa contro il tempo, trasferita al Centro Grandi Ustioni di CataniaUna tragedia domestica che si consuma in pochi istanti, tra la routine familiare e un gesto banale che si trasforma in dramma.