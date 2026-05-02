Durante una cerimonia religiosa, il cardinale ha sottolineato che San Gennaro non deve essere visto come un semplice simbolo o un oggetto da mostrare, ma come un uomo che ha attraversato momenti di sofferenza. Ha ricordato che le reliquie dei santi vengono portate con rispetto e devozione, evitando di ridurle a mero oggetto da esposizione. La riflessione si è concentrata sull'importanza di considerare la figura storica e spirituale del santo.

Tempo di lettura: 3 minuti “Oggi portiamo con noi le reliquie dei santi e guai a pensarle come frammenti di passato: sono schegge di Vangelo vissuto, ferite luminose, vite che gridano ancora e tra queste vite c’è quella del nostro amato martire Gennaro, non un santino da esibire ma un uomo vero, che ha tremato, che ha sofferto, che ha attraversato la violenza senza lasciarsi contagiare dall’odio, un uomo che avrebbe potuto salvarsi e invece ha scelto di restare fedele all’amore”. Così l’arcivescovo di Napoli, cardinale Domenico Battaglia, in un passo dell’omelia per le celebrazioni di San Gennaro, nella Basilica di Santa Chiara. “ Per questo – ha aggiunto – in nessun modo dobbiamo guardare al suo sangue come presagio di chissà quale segno superstizioso che racconta del futuro.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Card. Battaglia: “San Gennaro non un santino da esibire ma uomo che ha sofferto”

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