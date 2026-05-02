La proroga del taglio delle accise sui carburanti, valida fino al 22 maggio, non ha dissipato le tensioni tra gli automobilisti italiani. Nonostante la misura sia ancora in vigore, la discussione pubblica rimane carica di scontentezza e frustrazione, con molti che si rivolgono alle pompe di benzina sentendosi sotto pressione. La questione dei costi dei carburanti continua a essere al centro dell’attenzione e del disagio quotidiano.

Il nuovo intervento sul taglio delle accise sui carburanti è stato prorogato fino al 22 maggio, ma nonostante la misura resti in vigore, il clima attorno alla decisione del governo è tutt’altro che disteso. Anzi, cresce una sensazione diffusa di insoddisfazione tra automobilisti, famiglie e categorie produttive. Il decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale introduce una proroga dello sconto sui carburanti, ma con una differenza importante rispetto al passato: la riduzione non è più uniforme. Il taglio resta infatti di 20 centesimi al litro per il diesel, mentre scende a soli 5 centesimi al litro per la benzina. Una scelta che ha immediatamente acceso il dibattito, perché impatta in modo diverso sui consumatori e viene percepita come meno incisiva rispetto alle precedenti misure.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Carburanti e accise, cresce la rabbia: italiani sempre più sotto pressione alla pompa

Notizie correlate

Benzina alle stelle, italiani sotto pressione: i trucchi per risparmiare subito alla pompaL’attuale scenario geopolitico, segnato profondamente dal conflitto in Iran, ha innescato una reazione a catena sui mercati energetici globali che...

Carburanti, il taglio delle accise non si vede alla pompa: Mr Prezzi invia le segnalazioni alla GdfLe segnalazioni erano state tante e, dopo poche ore, la conferma è arrivata anche dal governo.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Taglio accise, quanto salirebbe il prezzo di benzina e diesel se non fosse rinnovato?; Accise, nuovo taglio: per la benzina ridotto a 5 centesimi. Piano casa da 100mila alloggi in 10 anni; Consiglio dei ministri proroga taglio accise e approva il Piano casa; Taglio delle accise: per funzionare ha bisogno di concorrenza.

Carburanti, il governo taglia di nuovo le accise. Respirano famiglie e impreseIl taglio delle accise dei carburanti è stato estese per tre settimane in due fasi. All'abbassamento previsto fino al 10 maggio dal ... iltempo.it

Dal 2 maggio addio al taglio delle accise: gasolio e benzina con prezzi alle stellePossibile aumento dei prezzi alla pompa e nuove scelte del Governo tra vincoli di bilancio e sostegno a famiglie e imprese: il nodo delle accise sul gasolio dopo il 2 maggio torna centrale nel dibatti ... notizie.it

Carburanti, taglio delle accise fino al 22 maggio: ma in due tempi. Ecco come funziona https://gazzettadelsud.it/p=2204033 - facebook.com facebook

Carburanti, scatta il decreto: ecco che cosa cambia con il taglio delle accise x.com