Cambia il regolamento delle affissioni pubbliche | stop alle pubblicista sessiste discriminatorie e ingannevoli
Il Consiglio comunale di Cesena ha approvato giovedì una modifica al regolamento patrimoniale, riguardante le affissioni pubblicitarie negli spazi destinati ai manifesti di proprietà pubblica. La modifica introduce restrizioni sulle pubblicità che contengono contenuti sessisti, discriminatori o ingannevoli, con l’obiettivo di regolamentare meglio l’uso degli spazi dedicati all’affissione di manifesti pubblici. La nuova normativa entrerà in vigore a breve.
Giovedì il Consiglio comunale ha approvato la modifica al regolamento patrimoniale del Comune di Cesena, nella parte riguardante le affissioni pubblicitarie negli spazi per manifesti di proprietà pubblica. “Una modifica importante, frutto di un lavoro seguito da oltre un anno da Fondamenta -.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Notizie correlate
Polizia urbana, il regolamento. Pistole senza tappo rosso: multe: "Stop alle occupazioni abusive"L’amministrazione comunale mette mano al regolamento di Polizia Urbana a distanza di pochi anni dall’ultimo aggiornamento.
Contenuti e approfondimenti
Temi più discussi: Rivoluzione F1: ecco come cambiano qualifiche, gare e partenze dal GP di Miami; Cambiano le regole in F1, più libertà in qualifica; Cambia il regolamento delle affissioni pubbliche: stop alle pubblicista sessiste, discriminatorie e ingannevoli; Alloggi Erp, cambia il Regolamento: A maggio graduatoria aggiornata.
UFFICIALE, cambia il regolamento Noif: Milan penalizzatoLe ultime Milan news registrano la decisione del Consiglio Federale di modificare l'art.49 Noif: penalizzata la seconda squadra ... calciomercato.it
Cesena, dopo 28 anni cambia il regolamento per utilizzare le palestre scolasticheLa sua entrata in vigore risaliva al 5 ottobre 1998. Dopo quasi trent’anni, il Comune di Cesena ha deciso di aggiornare il regolamento comunale per ... corriereromagna.it
La tua pelle ha due modalità operative. Le cambia ogni 12 ore. Non è una metafora. È letteralmente quello che succede — e cambia tutto quello che pensavi sulla skincare. Di giorno la pelle lavora in modalità difensiva. Ispessisce la barriera, produce antiossi - facebook.com facebook
Decreto lavoro, che cos’è il “salario giusto” Cambia qualcosa per chi guadagna troppo poco Tutti i dubbi e le risposte x.com