L’Inter pensa a Daniel Svensson per rinforzare le fasce esterne. Il Borussia Dortmund ha già fissato il prezzo del talento svedese, che interessa molto ai nerazzurri. Ora si aspettano sviluppi sulla trattativa.

L’ Inter guarda in Germania per rinforzare le corsie esterne e mette nel mirino Daniel Svensson, talento svedese in forza al Borussia Dortmund. Il classe 2002, approdato in Bundesliga lo scorso gennaio dal Nordsjaelland, si è imposto rapidamente come uno dei profili più interessanti del panorama europeo, attirando l’attenzione della dirigenza nerazzurra a caccia di innesti di qualità per il modulo di Inzaghi. Nonostante nasca come terzino destro, Svensson ha trovato la sua dimensione ideale come esterno sinistro nel 3-4-2-1 di Niko Kovac, dimostrando una spiccata propensione offensiva. I numeri della sua esperienza tedesca sono eloquenti: dopo le 21 presenze della scorsa stagione, in questa annata ha già messo a segno 3 gol, di cui due pesantissimi in Champions League contro Athletic Bilbao e Villarreal. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, idea Svensson per le fasce: il Dortmund fissa il prezzo del gioiello svedese

L’Inter si muove per il futuro e punta a rafforzare la corsia laterale.

L’Inter sta lavorando anche sul lato sinistro del campo, cercando rinforzi oltre a Dimarco.

