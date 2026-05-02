L'allenatore ha parlato per circa quattro minuti rivolgendosi ai suoi giocatori per cercare di eliminare le critiche e le tensioni che circondano la squadra. Il discorso si è concentrato sulla volontà di migliorare e sulla necessità di restare concentrati, senza fare riferimenti diretti a specifiche situazioni o persone. La dichiarazione è stata fatta in un momento di tensione, con l'obiettivo di motivare il gruppo e affrontare le difficoltà attuali.

AGI - Un monologo di quattro minuti per esorcizzare la negatività attorno al suo Tottenham, a serio rischio retrocessione: è diventato virale l'appello a "far tacere quella voce dentro di noi" con cui Roberto De Zerbi ha cercato di scuotere l'ambiente degli Spurs in vista della partita sul campo dell' Aston Villa per la quale ha negato che serva "un miracolo" per strappare i tre punti. La (tentata) scossa al Tottenham . Il video con le sue parole in apertura di conferenza stampa è destinato a entrare nella storia degli allenatori italiani all'estero, un po' come fu per l'impareggiabile sfuriata di Giovanni Trapattoni al Bayern Monaco nel 1998 in cui il tecnico si lasciò andare a un lungo rimprovero verso i suoi giocatori e in particolare verso Thomas Strunz.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Calcio: "Zittite quella voce", il monologo di De Zerbi in stile Trapattoni

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