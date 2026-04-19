Calcio mister Miramari esulta | Salvezza con la squadra più giovane un' euforia grandissima

Dopo un campionato segnato da alti e bassi, il Forlì si trova ora a poche giornate dalla fine con la certezza della salvezza. La squadra, composta in gran parte da giovani, ha affrontato un girone di ritorno difficile a causa di infortuni, sfortune e errori. L’allenatore ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando l’euforia generale nello spogliatoio.

Dopo un girone d'andata strepitoso e uno di ritorno costellato da infortuni, sfortune ed errori, il Forlì alla penultima curva di un campionato sicuramente all'altezza può finalmente gridare la parola salvezza. I Biancorossi, con i tre punti conquistati in quel di Carpi, (vittoria esterna che non.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Un Forlì ancora decimato si gioca la salvezza anticipata col Bra, mister Miramari: "Niente calcoli"Il Forlì, oltre al Bra, si dovrà scontrare anche con l'ormai cronica assenze di giocatori col tecnico che non esclude l'impiego di De Risio come... Calcio, Forlì col Guidonia a caccia di conferme. Mister Miramari: "Dobbiamo cercare continuità"Dopo l'incoraggiante vittoria sul Pontedera, il Forlì Calcio deve subito voltare pagina perché all'orizzonte incombe la trasferta in terra laziale... Contenuti utili per approfondire Miramari la prende con filosofia: L’Ascoli gran squadra, la più forteForlì, il tecnico comunque recrimina: Avrebbero vinto comunque, ma ci è stato negato un altro rigore ... msn.com Miramari si tiene stretti i 3 punti: Meno belli stavolta, ma concretiMister Miramari non nasconde la rilevanza del risultato centrato: Uscire con tre punti da questa partita è senza dubbio importante, anche se ancora la strada è lunga. Un risultato pieno portato a ... ilrestodelcarlino.it