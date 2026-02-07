Migliori buoni fruttiferi postali di febbraio 2026 tassi fino al 4%
A febbraio 2026, i buoni fruttiferi postali offrono tassi fino al 4%. Si tratta di prodotti di risparmio garantiti dallo Stato italiano, emessi da Cassa Depositi e Prestiti e distribuiti da Poste Italiane. Molti italiani stanno valutando se investire in queste obbligazioni, che oggi risultano tra le opzioni più interessanti in termini di rendimento.
I buoni fruttiferi postali sono prodotti di risparmio e investimento emessi da Cassa Depositi e Prestiti, collocati sul mercato da Poste Italiane e garantiti dallo Stato italiano. Essi permettono di far crescere il capitale investito senza che si corrano i rischi tipici di altri strumenti finanziari più volatili. Sono quindi il prodotto ideale per chi desidera un’opzione semplice e accessibile anche con piccoli importi. Quali sono dunque i migliori da scegliere a febbraio 2026? Che differenza c’è tra i buoni cartacei e dematerializzati?. Quando si parla di buoni postali è importante capire qual è la differenza tra la versione cartacea e quella dematerializzata in quanto ciascuna ha delle caratteristiche e modalità di gestione diverse. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
