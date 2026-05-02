Dopo il pareggio senza reti contro una squadra di alta classifica, il difensore del Napoli ha dichiarato di essere soddisfatto della prestazione e ha espresso la speranza di concludere bene il campionato. Le sue parole sono state riportate nel corso di una conferenza stampa, in cui ha sottolineato l’impegno della squadra e l’obiettivo di mantenere alta la concentrazione nelle ultime sfide.

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha commentato in conferenza stampa il pareggio a reti bianche contro il Como di Fabregas. “Siamo contenti della prestazione perché abbiamo difeso quando c’era da difendere e abbiamo creato le occasioni per vincere. Dal punto di vista personale sono contento della prestazione ma in generale spero che chiuderemo bene il campionato. Futuro? Pensiamo al presente, ci sono ancora delle partite da giocare e dei punti da conquistare. La Champions non è ancora matematica, la partita di oggi poteva essere una svolta però dobbiamo concentrarci sul presente per chiudere bene. Mi sento bene, le difficoltà capitano a tutti in carriera e la fortuna che ho avuto è che ho sentito la vicinanza di tutti i miei affetti più cari.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Buongiorno: “Contenti della prestazione, speriamo di chiudere bene il campionato”

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