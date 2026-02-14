Chiellini prima di Inter Juventus | Speriamo di dare una mano al campionato ma la prestazione viene prima
Giorgio Chiellini ha dichiarato che la sua squadra spera di contribuire positivamente al campionato durante la prossima partita contro l’Inter, ma ha sottolineato che la priorità resta la prestazione in campo. Prima del match di Serie A, il difensore juventino ha parlato ai media nazionali, sottolineando l’importanza di concentrarsi sul gioco piuttosto che sui risultati. Chiellini ha anche aggiunto che la squadra lavora duramente per affrontare al meglio questa sfida cruciale.
Inter News 24 Chiellini prima di Inter Juventus è intervenuto ai media nazionali in riferimento al match valido per la 25a giornata di Serie A. Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha parlato in esclusiva a DAZN in vista del derby d’Italia contro l’ Inter, in programma a San Siro. L’ex difensore bianconero ha sottolineato l’importanza della prestazione della squadra, ma ha anche riconosciuto che un risultato positivo sarebbe cruciale per la classifica. LA PRESTAZIONE PRIMA DEL RISULTATO – «Credo che prima di tutto conti molto la prestazione oggi, perché dopo la continuità degli ultimi mesi farlo a San Siro contro la più forte del campionato sarebbe una conferma. 🔗 Leggi su Internews24.com
Chiellini a Sky: «Mercato? Niente di imminente, ma siamo lì e se possiamo dare una mano a Spalletti…»
Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus, ha dichiarato a Sky Sport che al momento non ci sono novità urgenti sul mercato, ma la società è pronta a intervenire se necessario.
Chiellini a Sky prima di Juventus Roma: «Oggi servirà fare questo! Spalletti? Dall’alto della sua esperienza ha dato soluzioni. Cena? Speriamo che…»
Giorgio Chiellini, direttore della strategia calcistica della Juventus, ha commentato a Sky Sport in vista della partita contro la Roma.Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Chiellini: Quando il rinnovo di Spalletti con la Juventus? Non c'è nessuna fretta, ma non abbiamo dubbi su Luciano; La tripletta all'Inter non me la scordo. Juve, sarà dura: mancano pezzi. Fate lavorare Chiellini; La Juve guarda al futuro: dopo Yildiz, Spalletti? Chiellini si sbilancia sul rinnovo del contratto dell'allenatore; ?Juve-Lazio 0-0 | Chiellini su ?? Spalletti! Inter a RISCHIO? Locatelli ?.
Juventus, Chiellini: Speriamo di dare una mano al campionato... Ecco come la giocheremoAi microfoni di Sky Sport, Giorgio Chiellini ha parlato prima della sfida di San Siro fra Inter e Juventus spiegando quelle che potrebbero essere le chiavi. tuttomercatoweb.com
Chiellini a Sky: «Inter squadra più forte del campionato, noi sfrutteremo le nostre caratteristiche. Su Koopmeiners…»Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus, ha parlato a Sky nel pre partita della gara con l’Inter. Le dichiarazioni del Director of Football Strategy bianconero Giorgio Chiellini, dirigente della J ... juventusnews24.com
C'è un po' di talento a bordocampo per Inter-Juventus La curiosità è che i 7 gol segnati da Baggio nel Derby d'Italia sono arrivati tutti con la maglia della Juventus #InterJuventus #Baggio facebook
#Inter- #Juventus, le formazioni ufficiali x.com