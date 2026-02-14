Chiellini prima di Inter Juventus | Speriamo di dare una mano al campionato ma la prestazione viene prima

Giorgio Chiellini ha dichiarato che la sua squadra spera di contribuire positivamente al campionato durante la prossima partita contro l’Inter, ma ha sottolineato che la priorità resta la prestazione in campo. Prima del match di Serie A, il difensore juventino ha parlato ai media nazionali, sottolineando l’importanza di concentrarsi sul gioco piuttosto che sui risultati. Chiellini ha anche aggiunto che la squadra lavora duramente per affrontare al meglio questa sfida cruciale.

Inter News 24 Chiellini prima di Inter Juventus è intervenuto ai media nazionali in riferimento al match valido per la 25a giornata di Serie A. Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha parlato in esclusiva a DAZN in vista del derby d’Italia contro l’ Inter, in programma a San Siro. L’ex difensore bianconero ha sottolineato l’importanza della prestazione della squadra, ma ha anche riconosciuto che un risultato positivo sarebbe cruciale per la classifica. LA PRESTAZIONE PRIMA DEL RISULTATO – «Credo che prima di tutto conti molto la prestazione oggi, perché dopo la continuità degli ultimi mesi farlo a San Siro contro la più forte del campionato sarebbe una conferma. 🔗 Leggi su Internews24.com

Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus, ha dichiarato a Sky Sport che al momento non ci sono novità urgenti sul mercato, ma la società è pronta a intervenire se necessario.

Giorgio Chiellini, direttore della strategia calcistica della Juventus, ha commentato a Sky Sport in vista della partita contro la Roma.

