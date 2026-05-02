Breakdown la trappola | una tensione martellante

BREAKDOWN LA TRAPPOLA Con Kurt Russell, Kathleen Quinlan e J.T. Walsh. Regia di Jonathan Mostow. Produzione USA 1997. Durata: 1 ora e 40 minuti LA TRAMA Una coppia in viaggio verso la California deve fare sosta nello Utah per un guasto alla macchina. Durante l'assenza del marito, la donna è rapita. Lui la cerca disperatamente nel deserto PERCHE' VEDERLO Perché nonostante il soggetto non sia precisamente nuovo la regia e soprattutto il martellante scenario di Mostow non cedono un attimo la tensione.. Si sta col marito (un Russell più animato del solito) fino all'ultimissimo minuto.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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