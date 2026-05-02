Breakdown la trappola | una tensione martellante

Da liberoquotidiano.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

BREAKDOWN LA TRAPPOLA Con  Kurt  Russell, Kathleen  Quinlan e J.T. Walsh. Regia di  Jonathan  Mostow. Produzione  USA  1997.  Durata: 1 ora e 40 minuti LA TRAMA Una  coppia  in  viaggio  verso la California   deve fare   sosta  nello Utah  per un  guasto alla macchina. Durante  l'assenza   del marito, la   donna  è rapita. Lui  la cerca   disperatamente  nel  deserto PERCHE' VEDERLO Perché  nonostante  il   soggetto  non  sia   precisamente  nuovo  la  regia    e soprattutto   il  martellante   scenario di  Mostow  non    cedono  un   attimo  la   tensione.. Si sta  col marito  (un  Russell    più animato  del   solito)  fino  all'ultimissimo   minuto.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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