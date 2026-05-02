A Borgo Trento, medici e carabinieri collaborano per garantire la sicurezza nelle sale d’emergenza. La presenza congiunta mira a gestire situazioni di agitazione tra pazienti, in particolare tra giovani e anziani. In questi ambienti, si registra che i pazienti agitati rappresentano circa il 10% dei casi trattati. L’obiettivo è assicurare un intervento rapido e sicuro per tutelare sia i pazienti che il personale sanitario e le forze dell’ordine.

? Cosa scoprirai Come possono medici e carabinieri gestire insieme un paziente agitato?. Perché i giovani e gli anziani causano quasi 10.000 accessi critici?. Chi coordina le tecniche di de-escalation tra polizia e sanitari?. Come influisce la sicurezza del pronto soccorso sulla comunità veronese?.? In Breve Nel 2024 l'Aoui di Verona ha registrato 9.500 accessi per disturbi del comportamento.. Il programma formativo prevede altre quattro sessioni entro la fine dell'anno.. I carabinieri di Reggio collaborano con Altamura per i trattamenti sanitari obbligatori.. Paolillo e Tardivo coordinano il percorso tra psichiatria, tossicologia e medicina legale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Borgo Trento: medici e carabinieri insieme per la sicurezza in PS

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