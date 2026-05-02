Bikers per la Vita | motogiro tra Bernalda e Montescaglioso

Un motogiro tra Bernalda e Montescaglioso ha coinvolto un gruppo di bikers, con alcune sfide di equilibrio tra le due località. Durante l'evento, i poliziotti di Matera hanno condotto delle simulazioni per verificare gli effetti dell’alcol sulla capacità di guida. Nessuna informazione è stata fornita sui risultati o sui partecipanti, ma l’attività ha attirato l’attenzione sulla sicurezza stradale e sull’importanza di rispettare le norme.

?? Cosa scoprirai Chi ha vinto la sfida di equilibrio estremo tra Bernalda e Montescoglioso? Come hanno simulato gli effetti dell'alcol i poliziotti di Matera? Perché l'associazione ha stretto un patto con i sindaci locali? Cosa prevede il progetto di psicomotricità sensoriale presentato dal dottor Nuzzo??? In Breve Francesco Di Maggio vince la sfida Equilibrio Estremo tra Bernalda e Montescoglioso. Polizia di Stato di Matera sensibilizza sulla guida in stato di ebbrezza. Angelo Gigliol .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bikers per la Vita: motogiro tra Bernalda e Montescaglioso Notizie correlate Destinazione Bernalda Metaponto tra Pitagora, Francis Ford Coppola e Golf Club Piano strategico del turismoDi Nino Sangerardi: Dopo il debutto alla Borsa Internazionale del Turismo 2026 di Milano, il Piano Strategico del Turismo di Bernalda e Metaponto... "In sella per salvare la Salina", contro le due nuove discariche arriva il "Motogiro" di protestaIl comitato cittadino "Salviamo le Saline - No discariche", nato recentemente per iniziativa di un gruppo di cittadini cervesi volontari, organizza... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Bikers per la Vita, motori e solidarietà in Basilicata: successo per la 4ª edizione; Montescaglioso: bikers pronti a regalare un sorriso a questi bambini speciali. Il programma; I Fuzztones infiammano Matera: una notte di rock e motori con gli Indian Bikers; Jovanotti presenta il Jova Giro in bicicletta: partenza dal Circo Massimo a Roma. Bikers per la Vita, motori e solidarietà in Basilicata: successo per la 4ª edizioneUn lungo corteo di motociclisti attraversa il territorio per promuovere inclusione e impegno sociale ... trmtv.it Don «biker» Tadeusz: «Il Papa fa bene a venire qui, Castel Gandolfo allunga la vita»Don Tadeusz Rozmus, classe ‘57 nato a Cracovia, per tutti «don biker» per la passione per la moto — ha una Kawasaki Vulcan, 1700 cc, che porta indossando un chiodo di pelle con l’effigie di Gesù sulla ... roma.corriere.it 4º EDIZIONE BIKERS PER LA VITA #insiemeperfaredelbene #bikersperlavita #festival #basilicata #montescaglioso - facebook.com facebook