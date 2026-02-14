Paolo Fedele denuncia che l’abuso dello strumento sindacale tra i militari deriva da comportamenti opportunistici, spesso sfruttando le rappresentanze per scopi individuali. In alcune caserme, alcuni soldati usano le assemblee e le proteste per ottenere vantaggi personali, invece di tutelare i diritti collettivi. Questa situazione mette in discussione la trasparenza e l’onestà delle organizzazioni sindacali all’interno delle forze armate.

di Paolo Fedele * Il diritto sindacale dei militari è una conquista storica, nata per proteggere tutti, non per favorire interessi personali. Usarlo per aggirare la gerarchia o sottrarsi ai doveri è immorale, perché tradisce colleghi, istituzione e fiducia stessa. Ogni abuso pesa sul gruppo, mina la coesione e svuota di significato uno strumento nato per migliorare le condizioni di tutti. Il militare non vive solo di diritti: la vera essenza è il dovere, il sacrificio personale, la missione prima dell’ego. Un sindacato responsabile tutela sicurezza, equità e dignità, dialogando con i comandi e difendendo il collettivo prima di ogni interesse individuale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - L’immoralità dell’abuso dello strumento sindacale in ambito militare

