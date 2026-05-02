Ben 550 interventi dei vigili del fuoco volontari di Savignano un presidio del territorio

Nel corso del 2025, i vigili del fuoco volontari di Savignano sul Rubicone hanno portato a termine più di 550 interventi. Il loro lavoro si è concentrato su diverse emergenze, contribuendo a garantire la sicurezza locale. Il presidio di Savignano rappresenta un punto di riferimento importante per la gestione delle situazioni di emergenza nella zona. I numeri indicano un’attività intensa e costante da parte del gruppo volontario.

Sono stati oltre 550 gli interventi effettuati nel 2025 dal distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Savignano sul Rubicone, un presidio fondamentale per la sicurezza del territorio. Un’attività intensa, garantita esclusivamente da circa 40 vigili volontari, impegnati quotidianamente in.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Vigili del fuoco. Ecco la sezione dei volontariSi è costituita la sezione provinciale Monza e Brianza dell’Associazione nazionale vigili del fuoco volontari. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Ben 550 interventi dei vigili del fuoco volontari di Savignano, un presidio del territorio; Buon Primo Maggio Italia; Primo Maggio, Meloni rivendica il decreto lavoro: Salario giusto non si difende con slogan, ma con misure concrete e diritti veri. Al lavoro Ben 42 interventi nelle scuole . Oltre 122 milioni di euro di finanziamentiTrasparenza e monitoraggio: sono queste le due parole chiave alla base del nuovo portale realizzato dalla Provincia di Perugia per la consultazione degli interventi finanziati con il Piano nazionale ... lanazione.it Tempi duri per i ‘leoni da tastiera’ che, ben nascosti dietro a un nick name o a nomi farlocchi, vomitano... Leggi l'articolo #Cyberbullismo - facebook.com facebook Ben-Gvir, torta con cappio: il regalo macabro per la pena di morte agli ostaggi palestinesi x.com