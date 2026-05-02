Un nuovo allarme riguarda le valli bellunesi, dove si rischia la chiusura di alcuni ambulatori medici. Secondo il Gruppo di Lavoro, i bonus economici finora concessi non sono sufficienti a trattenere i medici nelle zone più remote. La crescente pressione pensionistica, infatti, mette in discussione la continuità dei servizi sanitari nei prossimi mesi. La situazione preoccupa le comunità locali, che temono una riduzione delle prestazioni sanitarie.

? Cosa scoprirai Perché i bonus economici non riescono a trattenere i medici?. Come influirà la gobba pensionistica sulla continuità degli ambulatori?. Quali conseguenze avrà la chiusura dei presidi sul tessuto sociale?. Chi dovrà intervenire per evitare l'isolamento sanitario delle valli?.? In Breve ULSS 1 Dolomiti affronta turnover continuo tra medici in Cadore, Agordino e Comelico.. Eccessiva burocrazia e massimali alzati aumentano lo stress dei medici nelle valli.. Tra il 2024 e il 2025 molti medici storici raggiungeranno il limite età.. Chiusura ambulatori rischia di causare spopolamento sociale nelle aree alte del Bellunese.. Il 2 maggio 2026, l’allarme lanciato da Generazione Europa Liberali e Democratici Bellunesi mette in luce il rischio concreto di chiusura degli ambulatori medici nelle zone montane del Bellunese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bellunese, rischio chiusura ambulatori: l’allarme di GEL sulle valli

Notizie correlate

Leggi anche: Caro carburante, l'allarme di Cna: "Trasporto persone in ginocchio, aziende a rischio chiusura"

Versilia, allarme ospedale: rischio chiusura del reparto gastroenterologia? Cosa sapere Il sindaco Bruno Murzi segnala la sospensione del reparto gastroenterologia all'ospedale Versilia.