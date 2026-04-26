Versilia allarme ospedale | rischio chiusura del reparto gastroenterologia

Il sindaco ha annunciato che il reparto di gastroenterologia dell'ospedale Versilia è stato sospeso. La decisione riguarda una riduzione temporanea delle attività e potrebbe avere conseguenze sui servizi sanitari offerti nella zona. La situazione ha generato preoccupazione tra i cittadini e le associazioni locali, che chiedono chiarimenti e risposte sulla ripresa delle funzioni del reparto. La direzione sanitaria sta valutando le prossime mosse.

? Cosa sapere Il sindaco Bruno Murzi segnala la sospensione del reparto gastroenterologia all'ospedale Versilia.. Il riassegnamento dei posti letto solleva il rischio di una chiusura definitiva del servizio.. Il sindaco di Forte dei Marmi, Bruno Murzi, ha espresso una forte preoccupazione per il futuro della gastroenterologia presso l’ospedale Versilia a seguito del pensionamento del primario Renato Corti. La notizia arriva in un momento delicato per la sanità locale, con l’azienda sanitaria che avrebbe comunicato una sospensione del servizio per un mese e la mancata individuazione di un sostituto per la guida del reparto. La questione si apre con un nodo organizzativo che tocca da vicino i cittadini e l’intera area.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Versilia, allarme ospedale: rischio chiusura del reparto gastroenterologia Notizie correlate Leggi anche: Caro carburante, l'allarme di Cna: "Trasporto persone in ginocchio, aziende a rischio chiusura" Allarme sulla piscina Marchi: "A giugno scade l’affidamento: rischio chiusura dietro l’angolo"Cosa succede alla piscina del Marchi? Si rischia la chiusura? I consiglieri di minoranza Alessio Spelletti (Gruppo Misto), Vittoriano Brizzi, Oreste...