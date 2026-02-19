Garlasco il racconto del ritrovamento del corpo | C’è stato accanimento

Il corpo di Chiara Poggi è stato trovato il 13 agosto 2007 a Garlasco, e la causa è stata attribuita a un omicidio con evidenti segni di violenza. La scoperta è avvenuta nel garage di casa, dove i vicini avevano sentito rumori sospetti quella mattina. Le indagini hanno rivelato uno scenario di aggressione brutale, lasciando dietro di sé tracce che ancora oggi vengono analizzate. Quel giorno rimane impresso nella memoria degli abitanti del paese, anche dopo tanti anni.

Gli anni passano, ma le immagini di quella mattina del 13 agosto 2007 non possono non rimanere impresse. Roberto Pennini, all'epoca maresciallo dei carabinieri, era di riposo quando ricevette la chiamata dai colleghi. Servivano foto della scena del crimine in via Pascoli, a Garlasco. Pennini si presentò dunque in caserma, prese due macchine fotografiche e raggiunse la villetta. Ecco il racconto nella puntata di mercoledì 18 febbraio di «Mattino Cinque». La scena del crimine a Garlasco. « Trovai Alberto Stasi poggiato su un muretto con un collega, mi sembrava abbastanza normale», racconta Pennini.