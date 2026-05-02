Bach e Piazzolla alla Sapienza | il dialogo musicale di Enrico Pagano

Nella cornice dell'università, si è tenuto un evento dedicato alla musica di Bach e Piazzolla, con un focus sul dialogo tra i due compositori. Enrico Pagano ha portato sul palco la fisarmonica, proponendo un confronto tra le opere di Bach e le composizioni di Piazzolla. Durante la serata, è stato mostrato come la fisarmonica possa interpretare brani che richiamano il rigore dell’Arte della Fuga, collegando stili e epoche diverse.

? Cosa scoprirai Come può la fisarmonica sostituire il clavicembalo di Bach?. Cosa lega le note di Piazzolla al rigore dell'Arte della Fuga?. Chi è il giovane direttore che guida l'Orchestra Canova?. Perché questo concerto alla Sapienza unisce barocco e musica latina?.? In Breve Concerto il 5 maggio alle ore 20.30 presso l'Aula Magna della Sapienza. Fisarmonicista Simone Zanchini interpreta Bach con trascrizioni dedicate al suo strumento. Programma musicale unisce Bach e Piazzolla tramite estratti dell'Arte della Fuga. Enrico Pagano guida l'Orchestra Canova alla quinta stagione di residenza artistica IUC. Il 5 maggio alle ore 20.30 l’Aula Magna della Sapienza ospiterà il secondo concerto della stagione dell’Istituzione Universitaria dei Concerti con l’Orchestra da Camera Canova e il direttore Enrico Pagano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bach e Piazzolla alla Sapienza: il dialogo musicale di Enrico Pagano Notizie correlate Dialogo interreligioso e tradizione ebraica con Enrico FinkArezzo, 26 febbraio 2026 – La Cittadella della Pace di Rondine va avanti con l’edizione 2026 de «I Giovedì di Rondine», ciclo di incontri che fino a... Baglioni e Ultimo al Museo: il dialogo musicale che sfida il tempoIl Museo Archeologico di Pontecagnano Faiano ospita tra il 28 marzo e il 26 aprile uno spettacolo musicale che celebra la tradizione della canzone...