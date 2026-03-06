PSV-AZ Alkmaar sabato 07 marzo 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici Qualche gol al Philips Stadion

Sabato 7 marzo 2026 alle 20:00 si sfideranno il PSV e l’AZ Alkmaar al Philips Stadion. Le formazioni sono state annunciate e le quote delle scommesse indicano potenziali gol durante il match. In precedenza, il PSV aveva sperato di arrivare alla finale di Coppa d’Olanda, ma è stato eliminato dopo aver perso 3-2 contro il NEC in semifinale, nonostante fosse in vantaggio 2-1.

PSV e AZ Alkmaar pensavano che dopo sabato sera si sarebbero ritrovati nella finale della Coppa d'Olanda il 19 aprile ma il club di Eindhoven è stato battuto 3-2 dal NEC in semifinale, dopo essere andato avanti 2-1 dunque non ci sarà. Gli ospiti invece hanno rispettato il pronostico regolando il Telstar di misura ed.

