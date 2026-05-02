A Ventimiglia, la questione degli autovelox vede coinvolta la posizione di Forza Italia, che difende la gestione tecnica di questi dispositivi. La decisione sulla loro collocazione spetta alla Prefettura e non al Comune. Inoltre, si parla anche dell’influenza dell’omologazione europea sulla validità delle multe emesse attraverso questi strumenti, sollevando diversi dubbi sulla loro legittimità.

? Cosa scoprirai Perché la posizione degli autovelox dipende dalla Prefettura e non dal Comune?. Come influisce l'omologazione europea sulla validità delle multe ricevute?. Quanto costerebbe al Comune disattivare gli impianti per motivi politici?. Chi gestisce realmente i proventi delle sanzioni stradali a Ventimiglia?.? In Breve Contratto con Safety prevede 60% sanzioni alla società e 40% al Comune.. Spegnimento impianti rischierebbe contenziosi da 36 milioni di euro entro il 2032.. Entrate comunali ammontano solo all'1% o 2% del totale sanzioni incassate.. Commissione Europea esamina bozza decreto per risolvere incertezza omologazione dispositivi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Autovelox a Ventimiglia: Forza Italia difende la gestione tecnica

Notizie correlate

Ventimiglia: Scontro legale sulla Fondazione Chiappori, il sindaco difende la sua gestione e resiste in tribunale.La Fondazione Chiappori di Ventimiglia è al centro di una disputa politica e legale che vede contrapposti il sindaco Flavio Di Muro e l'ex...

Liguria, polemica 25 Aprile: Forza Italia difende la memoria? Cosa sapere Forza Italia in Regione Liguria difende il discorso di Balleari sul 25 Aprile.

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Forza Italia replica a Ventimiglia Progressista: Gli autovelox risultano regolarmente autorizzati e operativi; Velox, Ventimiglia Progressista: Indegno usare morti sulle strade per coprire problema amministrativo; Autovelox e polemiche: da 'Ventimiglia Progressista' accuse di propaganda, cause perse e gestione ritenuta illegittima.

Legge elettorale, la Lega accelera. I timori di Salvini su Forza Italia: “Vuole il pareggio” La partita sulla legge elettorale entra nel vivo e la Lega prova a forzare i tempi. L’obiettivo è chiaro: arrivare a una riforma condivisa – o quantomeno praticabile – prima che - facebook.com facebook

Oggi è la Festa di chi, con dedizione e impegno, contribuisce a fare grande l’Italia nel mondo. x.com