Asllani è la volta buona? Il Besiktas valuta il riscatto | quanto incasserebbe l’Inter

Il Besiktas sta valutando il riscatto di Kristjan Asllani, giocatore arrivato a gennaio in prestito dall’Inter. Dopo pochi mesi in Turchia, il centrocampista albanese ha conquistato spazio e fiducia nella squadra, mostrando buone prestazioni. L’Inter potrebbe incassare una cifra in caso di acquisto definitivo, mentre il club turco analizza le proprie possibilità di confermare il giocatore.

L’avventura di Kristjan Asllani al Besiktas è iniziata da pochi mesi, ma il bilancio è già positivo. Arrivato a gennaio in prestito dall’Inter dopo l’esperienza al Torino, il centrocampista albanese ha risposto bene alle aspettative del club turco, guadagnandosi spazio e fiducia. Ora il nodo riguarda il futuro. Nell’accordo con l’Inter è stata inserita una clausola di riscatto fissata intorno agli 11 milioni di euro più bonus, ma il Besiktas non sembra intenzionato a esercitarla alle condizioni attuali. La dirigenza di Istanbul sta infatti valutando una strategia diversa, con l’obiettivo di ottenere uno sconto e rinegoziare le cifre a fine stagione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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