Inclusione di persone sorde stanziati 372 mila euro per servizi e tecnologia

La giunta regionale ha destinato 372 mila euro per migliorare i servizi dedicati alle persone sorde e con ipoacusia, a causa della crescente richiesta di supporto. La decisione mira a potenziare le tecnologie e le iniziative di inclusione, rendendo più accessibili le comunicazioni e le informazioni. Le risorse saranno utilizzate per interventi concreti, come l’acquisto di dispositivi e formazione del personale. La destinazione dei fondi rappresenta un passo importante per favorire l’autonomia di questa comunità.

Via libera alla programmazione del Fondo nazionale. Previsti corsi Lis, interpretariato anche in emergenza e nuove app per rendere più accessibili pubblica amministrazione e sanità La giunta regionale ha approvato la programmazione delle risorse nazionali del “Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia”, per un importo complessivo di 372.644 euro. Le somme, trasferite alla Regione, saranno destinate a rafforzare le politiche di inclusione e ad abbattere le barriere comunicative che ancora limitano la piena partecipazione alla vita sociale, sanitaria, scolastica e lavorativa. Le risorse finanzieranno interventi aggiuntivi rispetto alla programmazione ordinaria regionale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

