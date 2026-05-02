Venerdì 1 maggio 2026, gli ascolti televisivi hanno mostrato un risultato di rilievo per Canale5, che ha ottenuto una buona affluenza di pubblico con la trasmissione del film Il Diavolo veste Prada. Rai1 ha trasmesso il programma Someone Like You, mentre Rai3 e Rete4 hanno anch'essi attirato un pubblico significativo, contribuendo a una serata ricca di diverse scelte di visione.

Gli ascolti tv di venerdì 1 maggio 2026 si sono chiusi con un successo per Canale5, che con il film Il Diavolo veste Prada ha conquistato 2.194.000 spettatori e il 15.1% di share. Su Rai1, il film sentimentale Someone Like You – L’Eco del Cuore ha raccolto 1.795.000 spettatori (11.9%), mentre Rai3 ha puntato sul Concerto del Primo Maggio, arrivato a 1.713.000 spettatori e il 12.8% di share dalle 21.52 alle 24.24. Nell’access prime time la sfida è andata tra Fiorello su Rai1 con Affari Tuoi (4.205.000 spettatori, 23.4%) e De Martino su Canale5 con La Ruota della Fortuna (4.231.000 spettatori, 23.4%), a pari merito di share. In preserale Rai1 ha dominato con L’Eredità (26,4%) e L’Eredità – La Sfida dei 7 (21,7%), mentre Canale5 si è difeso con Avanti un Altro (16,5%).🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Ascolti TV di venerdì 1 maggio 2026: vince la sfida nella prima serata

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