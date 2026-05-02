Arenillas il villaggio spagnolo che offre case gratuite e lavoro sicuro a chi si trasferisce

Arenillas, un villaggio situato in Spagna, propone un'offerta insolita rivolta a chi desidera trasferirsi. Chi decide di spostarsi può ricevere una casa gratuita e un impiego stabile nel paese. La proposta si rivolge a tutte le persone interessate, con dettagli sulla procedura di candidatura disponibili pubblicamente. La notizia ha attirato l'attenzione di chi cerca un cambio di vita e nuove opportunità.