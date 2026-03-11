Case a 1 euro per chi si trasferisce nella Pedemontana Vicentina

È iniziato il progetto delle case a 1 euro nella Pedemontana Vicentina, promosso dall’Unione Montana Pasubio Piccole Dolomiti. L’iniziativa fa parte del programma Green Communities e mira a incentivare il trasferimento di residenti nella zona. Le abitazioni coinvolte sono state messe a disposizione con questa offerta speciale, con l’obiettivo di riqualificare e rivitalizzare il territorio.

Entra nel vivo il progetto delle case a 1 euro nella Pedemontana Vicentina, promosso dall'Unione Montana Pasubio Piccole Dolomiti nell'ambito dell'iniziativa Green Communities. L'obiettivo è recuperare abitazioni disabitate e favorire il ripopolamento delle contrade montane dell'Alto Vicentino.