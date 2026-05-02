Ancora alberi abbattuti insorge Rinascita Messina | Fenomeno preoccupante chiediamo relazioni tecniche

Un nuovo caso di abbattimento di alberi si è verificato a Torre Faro, suscitando preoccupazione tra i membri di Rinascita Messina. L’associazione ha richiesto la presentazione di relazioni tecniche ufficiali per chiarire le motivazioni dell’abbattimento di un esemplare arboreo, di cui si conosce soltanto il fatto che sia stato eliminato senza dettagli pubblicamente disponibili. La vicenda si inserisce in un quadro di interventi sul territorio che continuano a sollevare interrogativi sulle modalità adottate.

“Ancora un albero abbattuto. Ancora una ferita inferta al territorio. Questa volta è accaduto a Torre Faro, dove un esemplare arboreo è stato eliminato senza che, ad oggi, risultino chiare e pubblicamente documentate le ragioni tecniche che ne avrebbero giustificato l’abbattimento”. Così il.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Messina conta ancora i danni del ciclone: "Circa 250 gli alberi abbattuti"Proseguono gli interventi delle squadre di Messina Servizi per la messa in sicurezza dopo il passaggio del ciclone Ulrike.